東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6585高値0.6591安値0.6544 0.6650ハイブレイク 0.6620抵抗2 0.6603抵抗1 0.6573ピボット 0.6556支持1 0.6526支持2 0.6509ローブレイク キーウィドル 終値0.5782高値0.5789安値0.5759 0.5824ハイブレイク 0.5807抵抗2 0.5794抵抗1 0.5777ピボット 0.5764支持1 0.5747