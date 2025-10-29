東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6585　高値0.6591　安値0.6544

0.6650　ハイブレイク
0.6620　抵抗2
0.6603　抵抗1
0.6573　ピボット
0.6556　支持1
0.6526　支持2
0.6509　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5782　高値0.5789　安値0.5759

0.5824　ハイブレイク
0.5807　抵抗2
0.5794　抵抗1
0.5777　ピボット
0.5764　支持1
0.5747　支持2
0.5734　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3946　高値1.4006　安値1.3933

1.4063　ハイブレイク
1.4035　抵抗2
1.3990　抵抗1
1.3962　ピボット
1.3917　支持1
1.3889　支持2
1.3844　ローブレイク