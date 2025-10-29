東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6585 高値0.6591 安値0.6544
0.6650 ハイブレイク
0.6620 抵抗2
0.6603 抵抗1
0.6573 ピボット
0.6556 支持1
0.6526 支持2
0.6509 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5782 高値0.5789 安値0.5759
0.5824 ハイブレイク
0.5807 抵抗2
0.5794 抵抗1
0.5777 ピボット
0.5764 支持1
0.5747 支持2
0.5734 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3946 高値1.4006 安値1.3933
1.4063 ハイブレイク
1.4035 抵抗2
1.3990 抵抗1
1.3962 ピボット
1.3917 支持1
1.3889 支持2
1.3844 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6585 高値0.6591 安値0.6544
0.6650 ハイブレイク
0.6620 抵抗2
0.6603 抵抗1
0.6573 ピボット
0.6556 支持1
0.6526 支持2
0.6509 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5782 高値0.5789 安値0.5759
0.5824 ハイブレイク
0.5807 抵抗2
0.5794 抵抗1
0.5777 ピボット
0.5764 支持1
0.5747 支持2
0.5734 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3946 高値1.4006 安値1.3933
1.4063 ハイブレイク
1.4035 抵抗2
1.3990 抵抗1
1.3962 ピボット
1.3917 支持1
1.3889 支持2
1.3844 ローブレイク