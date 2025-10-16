若い世代の住宅購入が増えている（写真はイメージ、beauty-box／Shutterstock.com）マンションなど住宅価格の高騰を受け、「今のうちに買っておかないと、一生マイホームが持てなくなる」とばかりに、20代の若者が住まいを購入するケースが増えている。20代であれば高額の住宅ローンでも返済計画をじっくりと立てられるかもしれないが、先の長い人生何が起こるか分からない。果たして、若いうちにマイホームを買うのはアリかナシ