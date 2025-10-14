モイネロはHQSを6度達成＆対戦防御率1点台15日に「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」がみずほPayPayドームで開幕する。今年も「SMBC日本シリーズ2025」出場をかけ、リーグチャンピオンのソフトバンクと2位の日本ハムが短期決戦に臨む。レギュラーシーズンの対戦成績は13勝12敗でソフトバンクの勝ち越し。みずほPayPayドームではソフトバンクが7勝、日本ハムが5勝だった。それでは選手個人の対戦