落語家立川志らくが２９日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演し、自民党総裁選で起こった小泉進次郎陣営のステマ問題に対する発言で、ネットが「志らくよく言った！」「ド正論」「干されちゃうかも」「局から怒られるかもね」と騒然となった。志らくは、小泉陣営のステマ問題について「変われ自民党とか言ってるけど、全然変わってない、ぬるいですよ。（ネット討論会で質問した）高校生の方が鋭いもん、『民主主義の』って。部下が不