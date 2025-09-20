¶õÁ°¤ÎKAWAII¥Ö¡¼¥à¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸£°ú¤¹¤ëASOBISYSTEM¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬º£¡¢KAWAIIÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·Ãæ¡ª ¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·Â³¤±¤ëÈë·í¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÌÜÀþ¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£KAWAII LAB.¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢SNS»þÂå¤ÎKAWAII¤ò³È»¶Ãæ¡£2022Ç¯¤ËÈ¯Â­¤·¤¿ASOBISYSTEM¤¬ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¡È¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢FRUITS Z