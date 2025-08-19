規制線が張られた現場付近（１９日午前７時３９分、秋田県大仙市で）読売新聞オンライン

秋田県の住宅で死亡しているのが見つかった男性、大仙署は殺人事件と断定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 秋田県大仙市の住宅で、血を流して死亡しているのが見つかった93歳の男性
  • 体に刃物による外傷が複数確認されたことから、警察は殺人事件と断定した
  • 当初はクマに襲われた可能性もあるとみられ、市が注意を呼びかけていた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 坂口健太郎を甘噛み? リサに波紋
  2. 2. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
  3. 3. 隊員2人死亡のビル 6項目で違反
  4. 4. ローサが語っていた離婚の予兆
  5. 5. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
  6. 6. 12月「スマホ新法」で変わる生活
  7. 7. 松岡修造家に「エグすぎる」
  8. 8. 松本潤 合コンでまさかの大不評?
  9. 9. 学校かくれんぼ 長田に非難集中
  10. 10. ミュゼプラチナム 破産開始決定
  1. 11. 自衛官2人が死亡 潜入訓練に参加
  2. 12. 産後間もない辻に「勘弁して」
  3. 13. 高温排水路で死亡 似た水路複数
  4. 14. 地域特有の苗字まとめた地図話題
  5. 15. クマ2頭 登山客の弁当を食べたか
  6. 16. 福山雅治 ファンへの心境を語る
  7. 17. 車が住宅に突っ込み女子大生死亡
  8. 18. 「スーツケース放置」各地で問題
  9. 19. 中居氏の電撃復帰を指摘する声
  10. 20. 熊本市長に心ないDM ネット激怒
  1. 1. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
  2. 2. 隊員2人死亡のビル 6項目で違反
  3. 3. 自衛官2人が死亡 潜入訓練に参加
  4. 4. 高温排水路で死亡 似た水路複数
  5. 5. クマ2頭 登山客の弁当を食べたか
  6. 6. 車が住宅に突っ込み女子大生死亡
  7. 7. 「スーツケース放置」各地で問題
  8. 8. 熊本市長に心ないDM ネット激怒
  9. 9. 客が菓子与えた? ヒグマ味忘れず
  10. 10. 伊東市長「全容見えてきた」真意
  1. 11. 新宿で乱闘 ボトルで殴り殺害か
  2. 12. 価格伸び悩む 都内の高級住宅街
  3. 13. 「ポケカ」出品禁止にしないワケ
  4. 14. 川の底に沈んでいる 女性が死亡
  5. 15. 母庇い娘死亡「彼女らしい行動」
  6. 16. 住宅に車突っ込む 19歳女性死亡
  7. 17. 元球児の弁護士 広陵辞退に異論
  8. 18. 大阪ビル火災 6階で何が起きた?
  9. 19. 殺人事件か…93歳男性死亡 秋田
  10. 20. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
  1. 1. 12月「スマホ新法」で変わる生活
  2. 2. 「子ども産むな」ADHD女性に批判
  3. 3. 修学旅行生が放つ一言 空気一変
  4. 4. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
  5. 5. 追突され死亡 中国籍の男を逮捕
  6. 6. 顔の左側が成長しない 女性の今
  7. 7. ミニストップ 消費期限を偽装
  8. 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  9. 9. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
  10. 10. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
  1. 11. 迫られる妻 不倫夫から地獄の2択
  2. 12. サンリオに失望 ファン非難の訳
  3. 13. バカ証明書 東大生が冷笑する本
  4. 14. 施設に50以上の穴「犯人はウニ」
  5. 15. タイミーを4時間 いくら貰える?
  6. 16. 注意して、死ぬんで 万博で警鐘
  7. 17. 台湾有事、退避外国人の情報共有…異例の覚書締結「中国の工作員が入国する可能性を警戒」
  8. 18. 温泉にボトル型カメラ バレた訳
  9. 19. 生の鶏肉で手足麻痺 示談金1億円
  10. 20. 尿によるがん検査 画期的と話題
  1. 1. エア・カナダ 強制終了命令
  2. 2. プーチン氏が突きつけた要求全貌
  3. 3. 卓球欧州スマッシュ 中国が2敗
  4. 4. 日本人客の99%が行かぬ台湾の町
  5. 5. プーチン氏が最後に発した言葉
  6. 6. 邦人2人銃殺 旅行ガイドが関与か
  7. 7. 車内で大声...子への注意に反発
  8. 8. 中国EVバッテリー大手 操業停止
  9. 9. エア・カナダ欠航 約50万人影響
  10. 10. 韓国社会の暗部にスポットライト
  1. 11. 史上初 韓国アイドルのツアー
  2. 12. ゼレンスキー氏が米大統領と会談
  3. 13. 「日本人が消えた」中国人766%増
  4. 14. 金建希氏 下着渡され悲惨な末路
  5. 15. ミス露女性 結婚4カ月後に死去
  6. 16. トランプ氏「勝利はプーチン氏」
  7. 17. プーチン氏迎えた「赤絨毯」物議
  8. 18. メラニア夫人 プーチン氏に書簡
  9. 19. 比の邦人射殺 被害者の詳細判明
  10. 20. 中国が豪州で台頭? 環球時報
  1. 1. ミュゼプラチナム 破産開始決定
  2. 2. スウォッチ「つり目」広告で謝罪
  3. 3. また大炎上 マックの致命的欠陥
  4. 4. TKO木下 自ら閉ざした再起の道
  5. 5. 家建てるも…行政のミスで家失う
  6. 6. 一瞬で大金失う 50・60代で急増
  7. 7. 日経平均「修正は必至」と見る
  8. 8. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
  9. 9. 特別な給付金 どんな人が対象?
  10. 10. 2000円超え ハンバーガーの魅力
  1. 11. ミニストップ偽装 半数は関西
  2. 12. ドコモ改悪 8〜9月に変わること
  3. 13. iPhone 迷惑電話の対策を強化
  4. 14. コニカ 特殊なLEDパネルを販売
  5. 15. 日本生命 金融庁に調査結果報告
  6. 16. 「人生100年時代」構想の背景は
  7. 17. リゾートホテルのような豪華船
  8. 18. 金持ちor貧乏老後 決定的な差
  9. 19. 全員の認識が違う...説明の仕方
  10. 20. 回転ずしの「株主優待」とは
  1. 1. 53GBストレージ搭載のコンデジ
  2. 2. 「Googleメッセージ」に新機能
  3. 3. Google検索独占を脅かす「新星」
  4. 4. 8Kカメラ3機種 現状との違いは
  5. 5. 米税務署からEIN番号を提出
  6. 6. MVNO各社のeSIMサービス内容
  7. 7. イヤホンにスマートグラスも?
  8. 8. スマホ重い…LINEでできる解消法
  9. 9. 1日で完売 謎解きゲーム登場
  10. 10. 前がん病変 AIが奪う思考力
  1. 11. AI解説者が解説 最新ツール13選
  2. 12. temuなのにAmazonから届く経路
  3. 13. モバイルバッテリーの革新性
  4. 14. シリコンパワー 外付けSSDの実力
  5. 15. 90センチの巨大食品サンプルが話題に　「臭みもなく美味しい」　広島で親しまれる郷土料理とは？
  6. 16. コスパ最強 1万円台サウンドバー
  7. 17. ナイル川 エジプトで大規模碑文
  8. 18. IIJ、IT人材育成プログラム「IIJアカデミー」第6期の受講生を募集開始
  9. 19. 池袋HUMAXシネマズで『呪怨＜Vシネマ版＞イマーシブ絶叫上映 & 呪われた者たち展』を8月31日（日）開催
  10. 20. Kindleで「ダンジョン飯」が99円
  1. 1. 松岡修造家に「エグすぎる」
  2. 2. 熱闘甲子園 過剰な演出が物議
  3. 3. 広陵の会見 一番ダメなことした
  4. 4. 発表 29歳人気女子アナが電撃婚
  5. 5. 「華麗なる芸能一家」次女の近影
  6. 6. 指がない 高校野球で衝撃の送球
  7. 7. UFC2連敗 朝倉海に問題提起
  8. 8. 佐々木麟太郎 日米争奪戦必至か
  9. 9. 田中碧が「デビュー戦」で存在感
  10. 10. 三笘薫 ブライトン地元紙が評価
  1. 11. 仙台育英敗退 プロ志望届を提出
  2. 12. 広陵高校の暴行問題 不毛な問い
  3. 13. 退学決めた 広陵監督からの言葉
  4. 14. 香川真司 町田の勢いに屈した
  5. 15. 朝倉海が2連敗 RIZIN選手は複雑?
  6. 16. 大然は150億円でも売却NG 提言
  7. 17. 高校野球 西村一毅が「鬼」化
  8. 18. カブス今永 ソロ被弾のみ1失点
  9. 19. 女子ゴルフ下部ツアー 原英莉花V
  10. 20. 大谷超えも「年俸もらいすぎ」
  1. 1. 坂口健太郎を甘噛み? リサに波紋
  2. 2. ローサが語っていた離婚の予兆
  3. 3. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
  4. 4. 松本潤 合コンでまさかの大不評?
  5. 5. 学校かくれんぼ 長田に非難集中
  6. 6. 産後間もない辻に「勘弁して」
  7. 7. 中居氏の電撃復帰を指摘する声
  8. 8. 福山雅治 ファンへの心境を語る
  9. 9. VIVANT 二宮和也が裏話を明かす
  10. 10. 中居氏「最後のつながり」消滅へ
  1. 11. 粗品 ずっと恨んでる先輩を告白
  2. 12. YOSHIKI 騒動をめぐりコメント
  3. 13. 松本人志の復帰近い? 期待する声
  4. 14. 藤本の長女…名前の読み方に驚愕
  5. 15. バレぬPayPay浮気暴露 ノブ驚愕
  6. 16. 山田優 小栗との馴れ初めを告白
  7. 17. 吉沢亮の残念な一面 親友明かす
  8. 18. 「ほん怖」内容に失望と落胆の声
  9. 19. ミセスファンが盗撮? 指摘相次ぐ
  10. 20. 優木瑛美が離婚「娘幸せにする」
  1. 1. 国民的ドラマ出演 天才子役の今
  2. 2. 白Tでも透けない 意外な下着の色
  3. 3. 劇的に若返る?「糖化=老化」対策
  4. 4. モラハラする人の本当の気持ち
  5. 5. さそり座 運気が絶好調な星座
  6. 6. 冨永愛の息子が物理的に規格外
  7. 7. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
  8. 8. セリアのキャラポーチが続々登場
  9. 9. 旅好き必見 持参したいアイテム
  10. 10. 夏に活躍 GUシアーカーディガン
  1. 11. 「有休取りたい若手社員」の苦悩
  2. 12. ZARAのブラウンバッグに注目
  3. 13. 休み明け 無理やり登校は逆効果
  4. 14. ファミマ増量 3週連続で40%増量
  5. 15. 整理整頓できるダイソーのポーチ
  6. 16. 指先に透明感 夏っぽネイル
  7. 17. セサミストリート 全14型が登場
  8. 18. 一宮市に極上グランピング施設
  9. 19. スタバの「新作フード」が話題
  10. 20. 機能的でおしゃれな優秀バッグ
x