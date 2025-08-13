通訳の女性に対しわいせつな行為をした罪に問われていた、日本のダンス＆ボーカルグループの上村謙信元メンバーに対し、香港の裁判所は13日、有罪判決を言い渡しました。香港メディアなどによりますと、ダンス＆ボーカルグループ「ONE N' ONLY」の元メンバー、上村謙信被告は、今年3月、香港で行われたファンミーティング後の打ち上げで、通訳の女性の太ももを触るわいせつな行為をした罪に問われていました。これまでの裁判で上村