大人気キャラクター「ちいかわ」から、キュートなダイカットパッケージのコスメが新登場！粧美堂が手がける「ちいかわダイカットコスメシリーズ」より、ハンドクリームとリップトリートメントが2025年8月7日より発売されました。香りや見た目はもちろん、保湿成分にもこだわったアイテムは、これからの乾燥シーズンにぴったり。おしゃれで癒やされるデザインは、ギフトにもおすすめです