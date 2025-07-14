13Æü¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤¬¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¿·¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ëHOKKAIDO YELLOW STARS ¸ø¼°¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥¤¥¨¥Õ¥¡¥ß¸ø¼°±þ±çT¥·¥ã¥Ä¡¢Áª¼êÄ¾É®±þ±ç¥¿¥ª¥ë¤Î3ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Ê¤ª¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´Áª¼êÊ¬¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥ô