昨年10月、アルゼンチンにて31歳の若さで亡くなったリアム・ペインさん。彼の最後の出演作となったNetflixのコンペティション番組『ブラインド・バンド（Building the Band）』の予告編がついに公開された。【動画】『ブラインド・バンド』の予告編10エピソードで構成された『ブラインド・バンド』は、見ず知らずの才能ある若者たちが、お互いの姿を見ずにバンドを結成。デビューを賭けて、熱いバトルを繰り広げるコンペティシ