私はハルカ（46）。夫のカズマ（46）と娘のナナ（12）と暮らしています。どこにでもある幸せな家庭を築いてきたつもりですが、ナナも小学校6年生と多感な年頃。去年くらいから母親として「接しづらいな」と感じることが増えました。ふと黙り込んだりいきなり怒ったり、こちらが予想しづらい態度を取ります。そして今朝。掃除のために入ったナナの部屋で、クラスメイトが書いたであろう不穏な手紙を発見してしまいました。心配のあ