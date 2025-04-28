米国移民税関捜査局（ＩＣＥ）は２６日、フロリダ州で４日間にわたり「複数機関による大規模な移民取り締まり」を実施し、約８００人を逮捕した/ICE（ＣＮＮ）米移民税関捜査局（ＩＣＥ）は２６日、フロリダ州で４日間にわたり「複数機関による大規模な移民取り締まり」を実施し、約８００人を逮捕したと発表した。ＩＣＥのマイアミ支局は、今回の取り締まりについて「州と連邦機関が初めて連携」し「大きな成功を収めた」作戦と評