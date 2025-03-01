「毎月の社会保険料が高すぎる…」そう感じたことはありませんか？ 会社員や自営業者を問わず、日本の社会保険制度は誰もが関わる仕組みですが、その保障内容や負担の仕組みを詳しく理解している人は意外と少ないものです。 本記事では、社会保険の基本から、ライフサイクルごとの役割、民間保険との違いまでを解説し、必要な保険を見極めるポイントを紹介します。 日本の社会保険 社会保険には以下の5つの種類があ