【チョコエッグ（ピクミン）】 2月3日 発売予定 価格：1個308円 「チョコエッグ（ピクミン）」 フルタ製菓は、玩具付き菓子「チョコエッグ（ピクミン）」を2月3日に発売する。価格は1個308円。 チョコエッグを多数展開するフルタ製菓より、任天堂の「ピクミン」シリーズの新商品が発売される。赤ピクミンや青ピクミン、黄ピクミンなど各種ピクミ