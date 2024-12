Pythonソフトウェア財団で開発を行うエンジニアのセス・マイケル・ラーソン氏が、ウェブサイトに支払いを行うための方法についての現状をブログにまとめました。How do I pay the publisher of a web page?https://sethmlarson.dev/how-to-i-pay-for-a-web-pageURLはウェブ上のコンテンツの住所と言える存在です。しかし、URLの所有者にお金を送りたいと思っても選択肢はあまりありません。「Patreon」「Kofi」「GitHubスポンサー