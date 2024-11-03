３日放送のフジテレビ系「ワイドナショー」では、番組では、大谷翔平選手、山本由伸投手が所属する米大リーグ、ドジャースがヤンキースを破ってワールドシリーズを制し世界一になったことを特集した。ＭＣの東野幸治が、投球間隔を制限されるピッチクロックが採用されているメジャーでの、バッテリー間のサイン交換について質問。「キャッチャーのサインっていうのも、毎試合、毎試合変わるのか？ワールドシリーズ用だけに変わ