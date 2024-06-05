世界各地で代表戦が行われるなか、女子代表戦で起きたショッキングな出来事が物議を醸している。事件が起きたのは、モロッコで行われたモロッコ女子対コンゴ民主共和国女子とのフレンドリーマッチ。コンゴ民主共和国の選手が相手への危険なタックルでレッドカードを提示された後に問題が発生した。La Congolaise Ruth Kipoyi assène un violent coup de poing à Yasmin Mrabet après un tacle dangereux sur Najat
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