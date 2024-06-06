6月6日午前6時に誕生した悪魔の子・ダミアンと、彼をとりまく人々の戦慄の連続死を描き、全世界を恐怖に包み込んだレジェンド・オブ・ホラー『オーメン』（1976年）の“はじまり”の物語『オーメン：ザ・ファースト』が、本日6月6日よりデジタル配信開始（購入）、7月24日よりデジタル配信開始（レンタル）となる。このたび、8分越えの冒頭映像が無料公開された。【動画】『オーメン：ザ・ファースト』8分越えの冒頭映像舞台は