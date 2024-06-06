今週初めにレディー・ガガが妊娠しているのではないかという噂がSNSに浮上した。一部のマスコミも報じる騒ぎに発展する中、本人が否定のメッセージを発表した。噂や報道のきっかけになったのはガガが妹の結婚式に出席したときの写真。式の前に彼女がタイトなワンピースで外にいるところをパパラッチがキャッチした。その写真がネット上に出ると「妊娠している」というコメントが殺到した。これに対してガガが反応。TikTokに動画を