2021年6月に登場し、瞬く間に人気の火が付いたが終売したスターバックスの『ほうじ茶＆クラシックティーラテ』。今でもSNSでは「いつ再販するの」「ずっと待ってる」など、復活を望む声が多く投稿され、少しでも似たような味になるようにカスタムを模索する人が大勢いる、まさに神ドリンク。そんな『ほうじ茶＆クラシックティーラテ』が、6月12日（水）待望の復活。さらに、定番商品化される。【画像】スタバグラス×グラデーシ