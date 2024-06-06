警察の内部資料を漏えいした疑いで逮捕された、鹿児島県警察本部の前の生活安全部長が、県警本部長をトップとする警察組織の不正を訴えました。鹿児島県警の前生活安全部長・本田尚志容疑者（60）は、警察情報を第三者に漏らした疑いで、5月31日に逮捕されています。6月5日は、本田容疑者の弁護士が、本田容疑者を勾留する理由の説明を裁判所に求めました。この場で本田容疑者は“自身が流出させた情報は、現職警察官の不祥事をま