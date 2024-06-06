ミスタードーナツに、ドーナツ生地にチーズを練り込んだ‟さっくりでしっとり”の新食感ドーナツが誕生！「今までに食べたことのないドーナツ」をテーマに開発された「MASTER DONUT フロマージュ・ド」全4種が期間限定で発売されます☆ ミスタードーナツ「MASTER DONUT フロマージュ・ド」  発売日：2024年6月12日（水）販売店舗：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く） 「まだ誰も見たことのない新