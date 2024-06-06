女優の鈴木杏樹が6月4日にInstagramを更新し、そこで見せた姿に驚きの声があがっている。【写真】「残念な方向に変わっている」鈴木杏樹の“イメチェン”ショット鈴木はレギュラー出演するラジオ番組『オールナイトニッポンMUSIC10』（ニッポン放送系）のメールテーマ募集の告知とともに、動画を投稿。明るい茶髪の真ん中分けに、メガネ、オデコ出しと何ともカジュアルな姿だ。動画には画像加工もなされている。かつての鈴木