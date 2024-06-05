東京・渋谷区が、路上飲酒を通年で禁止する条例改正案の成立に向け、準備しています。渋谷では多くの外国人がパトロール隊に注意されていますが、その背景にはSNSの影響も考えられます。新宿区も一部の地域で期間限定で禁止する条例案を提出します。■「お願い」ベースで警備員が毎晩声かけ藤井貴彦キャスター「午後11時を回っても東京・渋谷で続けられているのが、路上飲酒などをしている人たちへの声かけです。渋谷区が行ってい