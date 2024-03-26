おにぎりをメインに扱うチェーン店。その数も増えつつあり、リーズナブルでおいしいと評判だ。そこで各チェーンの人気第1位のおにぎりを食べ比べてみました。 『おむすび権米衛』1位紅さけ190円 ・底辺…約75mm・高さ…約…おにぎりをメインに扱うチェーン店。その数も増えつつあり、リーズナブルでおいしいと評判だ。そこで各チェーンの人気第1位のおにぎりを食べ比べてみました。『おむすび権米衛』1位紅さけ190円『おむ