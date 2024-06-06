俳優・伊藤英明が主演して大ヒットを記録した『海猿』シリーズの第1作劇場版『海猿 ウミザル』が公開されて、今月で20周年。若き海上保安官たちが厳しい訓練を積み、人命救助のエキスパートである潜水士として成長していく姿を描いた本作には、多くの若手キャストが出演し、その後も活躍を続けている。今回は本作『海猿』第1作に出演した若手キャストの現在をまとめた。【写真】当時「CM女王」だった人気若手女優も『海猿』若