4℃(ヨンドシー)から、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』コレクションが登場。2024年6月6日(木)より、4℃銀座本店ほかにて受注生産される。『アナと雪の女王』キャラクターや雪の結晶をモチーフに『アナと雪の女王』コレクションでは、雪の結晶をはじめ、人気キャラクター・オラフ、エルサやアナが着用していたドレスなどからインスピレーションを受けたジュエリーを用意する。『アナと雪の女王』の世界観を細部に