逮捕直前のインタビュー愛知県警は5月22日、傷害の疑いで自営業・小田切大作容疑者（46歳）を逮捕したと発表。元日に熱田神宮（名古屋市）を訪れた際、20代の若者二人に殴る蹴るの暴行を加えたとされる。小田切容疑者は名古屋の伝説的半グレグループ「ルシファーズ」の元リーダーとして知られる人物だ。関係者によると、逮捕された元日の件について「一方的に因縁をつけられた」と語っていたという。更生したはずの伝説的半グレに