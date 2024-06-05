大手企業が続々早期退職を募集している。割増退職金がいくらあれば応じてもいいのか。税理士の板倉京さんは「早期退職は応募期間が短く設定されることが多く、将来のことを十分に考える時間がないケースがよくある。短期間でも割増退職金がいくらあればその後の人生に支障が出ないか、しっかり計算してほしい」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■早期退職を決めるポイント