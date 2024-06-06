ディズニーアニメーション映画『モアナと伝説の海』の続編『Moana2（原題）』が、『モアナと伝説の海2』の邦題で12月6日に全国公開されることが決定した。 参考：『モアナと伝説の海』続編の内容を特報映像などから考察モトゥヌイの文化が鍵に？ 本作は、壮大で美しい海が広がるポリネシアの島々で語り継がれる神秘的な伝説を基に、海を愛する少女・モアナが、傷つき悩みながらも、自分の進むべき道を見つける