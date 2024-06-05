日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は4日、先週開催された国内ツアー「ヨネックスレディス」で9位タイに入った鶴岡果恋が「スコア誤記」により失格処分になったと発表した。問題となったのは最終ラウンドの17番ホール。1打目が右のOB方向に飛んだため、印を付けた暫定球で打ち直したが、2打目を打つ際にその印を確認できず本球だと自己判断したという（処分後に本人がSNSに投稿）。しかし、競技終了後に映像で確認したところ、2打
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