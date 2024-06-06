【AFP＝時事】米国で磁石を使って現金10万ドル（約1560万円）が詰まった金庫を釣り上げた2人の「トレジャー・ハンター」が一躍話題になったが、予想外の結果が待っていた。中の紙幣は使い物にならなくなっていた。いずれも40代のバーバラ・アゴスティーニさんとパートナーのジェームス・ケインさんは先週末、強力な磁石を使ってニューヨークの池で金庫を釣り上げ、「磁石釣り」かいわいを超えて一躍有名人となった。アゴスティ