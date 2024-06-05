Instagramのフォロワー数18万人を超え、セールを駆使して購入した日用品を大量に所有することから、自らを“在庫王”と名乗るゆめぴさん。3人の子どもを育てるママ目線で、おむつや日用品のセール、コスパ重視のアイテムレポートなど家計を助ける情報を発信している。■『しまむら』で驚愕した値下げ品30日に更新したブログでは「しまむらの値下げ品とチラシの品を見に行ってきましたぜ！！」と切り出し「最近しまパト行けてなかっ