1シリーズが第4世代へ移行BMWのコンパクトハッチバック「1シリーズ」の新世代モデルが登場した。2024年10月に発売予定で、日本も重要な販売地域であるとの認識を示している。【画像】スポーティ性を高めた新型1シリーズ登場！ 現行型との違いは？【BMW新型1シリーズ（F70）と現行（F40）を写真で比較】全33枚6月5日、BMWは第4世代となる新型1シリーズ（F70）を公開した。デザインやエンジンを一新し、ブランド独自のスポーティな