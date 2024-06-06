元プロボクサーの俳優・赤井英和の娘でタレントの赤井沙希が５日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを公開した。「ミハラ役の赤井沙希ですビジュアルをキャストから初公開です『ＮＩＫＫＥＴＨＥＳＴＡＧＥ』６／６（木）〜６／９（日）まで上演します」と人気ゲームの舞台化に出演することを報告。目力が際立つふん装姿を掲載し、「皆様のご来場お待ちしております」と呼びかけた。圧倒的なビジュア