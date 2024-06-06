◆米大リーグレンジャーズ―タイガース（５日・米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）タイガースの前田健太投手が５日（日本時間６日）、敵地のレンジャーズ戦で１回先頭打者のセミエンに２球投げただけで降板した。セミエンに２球目がボールになったところで、前田の右脇腹をさする姿を見た捕手のロジャーズがマウンドに駆け寄ると、ベンチからヒンチ監督に通訳、トレーナーが集まってきた。ここで前田は２