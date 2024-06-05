伊藤園の今期（4月期）スタートとなる5月、「お〜いお茶」の需要が急増した。4日、決算説明会に臨んだ本庄大介社長は「お〜いお茶」の販売動向について「5月の滑り出しの数字が非常によい。天候要因かと思ったが、そうではなく『お〜いお茶』を選んで買ってくださる方が急激に増えている」と語る。ファン急増の要因は“オオタニサン”効果によるもの。同社は4月30日、「お〜いお茶」でロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平