ドジャース大谷翔平選手の元通訳・水原一平被告が出廷し、罪を認めました。量刑は10月に言い渡される予定ですが、被害者である大谷選手がもし今後、裁判所に意見書というものを出した場合、刑の重さが変わってくる可能性もあるといいます。日本時間5日、ドジャース・大谷翔平選手の元通訳、水原一平被告（39）が3週間ぶりに公の場に姿を現しました。――法廷に向かう今の気持ちいかがでしょう？――水原さん何か一言ありませんか？