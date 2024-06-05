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GACKTが寄付も転売された高級車 購入した人物が名乗り出る「感謝しかない」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • GACKTが以前に寄付し、後に転売されていた高級スポーツカーを購入した人物
  • 「実は以前ボクがチャリティで寄付した車」と衝撃の事実を明かした
  • 「大切な車を可愛がっていきたいと思いました」と感謝をつづった
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