北朝鮮の朝鮮労働党機関紙・労働新聞は2019年11月、貨物船の機関長のキム・ミョンホさんを称賛する記事を掲載した。彼の乗り組んでいた貨物船、長津江（チャンジンガン）号は同年10月15日の明け方、暴風の中を航海中に岩礁に衝突した。他の船員が救命胴衣を着用して海に飛び込み避難する中、彼だけは最後まで船に残り、船内に掲げられていた金日成主席と金正日総書記の肖像画を取り出した。箱に入れた肖像画を持って海に飛び込んだ