東京・千代田区の靖国神社の石柱がスプレーで落書きされた事件で、落書きをしたという中国人の男がANNの取材に応じて「自首をするつもりはない」と強調しました。落書きをしたという男「理由は一つだけだ。日本に核汚染水を排出してほしくない。私の最終目的だ」男はこのように述べ、「福島第一原発の処理水の排出を止めるために日本人が一番注目する靖国神社に落書きをした」と認めました。今回の事件については後悔も反省