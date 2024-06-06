【ソウル聯合ニュース】韓国で輸入車新規登録台数が前年より減少している中、日本車は好調でシェアを１０．２％に伸ばした。また米国車もシェアが拡大したが、欧州車のシェアは１０ポイント以上下がった。韓国輸入自動車協会（ＫＡＩＤＡ）が６日までに発表した。ＫＡＩＤＡによると、今年１〜５月に韓国で新規登録された輸入乗用車のうち、日本車が占める割合は１０．２％で、前年の同じ時期より１．９ポイント上昇した。日本車