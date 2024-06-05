元日本テレビアナウンサーの西尾由佳理（46）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。日テレ時代の元同僚だった羽鳥慎一（53）の送別会に行かなかった理由を明かした。西尾は羽鳥とともに「ズームイン!!SUPER」の進行を務めていた。同番組が11年3月31日に終了すると同時に、羽鳥は退社してフリーに転身するタイミングだったという。「アナウンス部でお別れ会をしましょうってなったんですけど、ズー