兵庫県三田市は今年の第45回三田まつり（8月3日）で、花火の打ち上げを見送ることにした。昨年は4年ぶりに花火を再開したが、打ち上げ場所を例年の場所から移したため、まつりのメイン会場の「郷（さと）の音（ね）ホール」駐車場（同市天神1丁目）から見えにくかった。新しい打ち上げ場所を検討したものの、適した場所を選ぶことができなかったという。【写真】777万円の寄付で…返礼品は純金のトランプ市まちのブランド観光