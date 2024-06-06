偏差値40程度の教育困難校を卒業した長瀬さん（仮名）。卒業した今振り返る当時の状況とは。※写真はイメージ（写真 : 青空 / PIXTA）学力が低く、授業についていくことができない「教育困難」を抱える生徒たちを考える本連載。今回お話を伺った長瀬さん（仮名）は、偏差値40の教育困難校の卒業生です。教育困難校について「学力が低い」、「不良が多く、学校が荒れている」、「授業が成立しない」といったイメージを抱く人が多い