米紙ニューヨーク・タイムズは4日、米国製の武器を使って、ウクライナ軍がロシア国内を攻撃したと報じた。米政府は5月下旬に従来の制限を緩め、米国製の武器による越境攻撃を一部許可したが、実際に攻撃が確認されたのは初めて。報道によると、ウクライナ議会で国家安全保障・防衛・インテリジェンス委員会の副委員長を務めるイエホル・チェルニエウ議員が同紙の取材に対し、米国製の武器の使用を認めた。攻撃はウクライナ国境