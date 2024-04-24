JR渋谷駅「新南改札」が近くなる ハチ公側に200メートル移動へテレ朝news

JR渋谷駅「新南改札」が近くなる ハチ公側に200メートル移動へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JR渋谷駅の「新南改札」が7月21日から約200メートル、ハチ公側に移動する
  • これにより、改札から埼京線山手線に直接アクセスが可能に
  • 現在の新南改札は、7月20日の終電をもって閉鎖される
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