近鉄百貨店 和歌山店（和歌山県和歌山市、運営：近鉄百貨店）の地下1階に、「成城石井 近鉄和歌山店」が6月12日にオープンする。同店は、和歌山県下初出店の「成城石井」であり、近鉄百貨店の各店舗で展開するフランチャイズ形態による、同社直営の「成城石井」としては11店舗目となる。●近鉄百貨店の直営で11店舗目「成城石井 近鉄和歌山店」では、惣菜や弁当、デザート、パン、菓子、グロサリー、酒、加工肉、乳製品、日配