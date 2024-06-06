「普通の女性の見た目になりたかった」と明かす凛さん。オリコン

豊胸手術をしたYouTuber杉本凛、コンプレックスの日々と術後の実態

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 豊胸手術をした元男性が、コンプレックスの日々と術後の実態を明かした
  • 靴下を胸に入れながら不意に冷静になり「虚無感に襲われる」と告白
  • 「可愛い下着も着たい服も着られて、本当に嬉しいしかないです」と語った
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